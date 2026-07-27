Toy Story 5, supera los 1.000 millones en taquilla, y se convierte en la más taquillera del año

Madrid, 27 de julio de 2026. En su sexto fin de semana en cartelera, Toy Story 5 ha rebasado la barrera de los 1.000 millones de dólares en taquilla. Además, la nueva aventura de Woody, Buzz, Jessie y compañía ha sobrepasado a las otras dos películas estrenadas este 2026 que también superaron esta marca milmillonaria, el biopic musical Michael y la cinta de animación Super Mario Galaxy, coronándose como la cinta más taquillera en lo que va de año con más de 1.022 millones dólares. (Fuente: Youtube)