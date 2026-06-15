'Toy Story 5' se enfrenta a retos de la crianza en la era digital

Madrid, 15 de junio de 2026. Woody, Buzz Lightyear, Jessie, Rex y el resto de la pandilla regresan a los cines este miércoles 17 de junio con el estreno de 'Toy Story 5'. En esta nueva entrega, dirigida por Andrew Stanton ('WALL-E', 'Buscando a Nemo'), los protagonistas tendrán que enfrentarse a su mayor reto hasta la fecha: la tecnología. El choque entre los juguetes tradicionales y las tablets, consolas y móviles, que acaparan toda la atención de los niños, y otros retos de la crianza en la era digital son los ejes narrativos sobre los que Pixar articula la nueva aventura de su saga más emblemática. (Fuente: europa press/youtube)