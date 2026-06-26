'Torrente presidente' llega a Netflix después de arrasar en la taquilla española

Madrid, 26 de junio de 2026. Después de haber gozado de mayoría absoluta en las carteleras de España, Torrente presidente llega a Netflix. La última entrega de la saga creada por Santiago Segura aterriza en streaming tras su exitoso paso por la taquilla española y para el deleite de sus fans. Después de más de tres meses de recorrido en salas, la nueva aventura de José Luis Torrente da el salto al catálogo de la plataforma, donde además ya están disponibles el resto de películas de la franquicia. (Fuente: Sony Pictures/Netflix)