Tom Holland: "No es Spider-Man el que hace a Peter Parker especial, es al contrario"

Madrid, 16 de junio de 2026. El próximo 29 de julio llega a los cines 'Spider-Man: Brand New Day', la cuarta entrega de la saga protagonizada por Tom Holland basada en el popular personaje de Marvel. Dirigida por Destin Daniel Cretton, que toma el mando de la franquicia tras las tres primeras películas capitaneadas por Jon Watts, el filme supone un cambio tonal en la saga que se torna más oscura y madura, con un Spider-Man en su mejor momento, querido y reconocido como héroe, pero a la vez con un Peter Parker que en lo personal pasa por su punto más bajo y solitario.