'Todo lo que nunca fuimos' llega a los cines el 5 de junio

Madrid, 2 de junio de 2026. Este viernes 5 de junio llega a los cines 'Todo lo que nunca fuimos', la adaptación cinematográfica de la exitosa novela homónima de Alice Kellen, protagonizada por Maxi Iglesias y Margarida Corceiro y dirigida por Jorge Alonso. Este largometraje relata la historia de amor entre Lea, una joven marcada por la muerte de sus padres, y Axel, el mejor amigo de su hermano, un romance que sus protagonistas anticipan que aborda "temas como la salud mental". (Fuente: Warner Bros/Europa Press)