Las tiendas de disfraces se llenan antes de Halloween; "la gente acaba viniendo en tropel"

Barcelona, 31 de octubre de 2026. Las tiendas de disfraces notan un descenso en el interés por Halloween a nivel nacional; pese a eso, "sigue habiendo una fiebre de Halloween; aquí no se puede parar y no se puede entrar los últimos días", explica Isabel Carvajal, encargada de la tienda de disfraces Menkes, en Barcelona. Entre las tendencias destacadas, nos cuenta Carvajal, destaca la monja o las morticias, "el clásico nunca muere", y añade que, pese a que Halloween se relaciona directamente con el miedo, cada vez se buscan cosas que favorezcan; "la gente quiere acabar estando guapa". Carlos, cliente de la tienda, busca complementos para su disfraz de elfo: "Quería algo como elfo del bosque; esto de las temáticas del terror ha evolucionado y ya hay más variedad, no solo cosas terroríficas". La decisión de Carlos contrasta con la de Gerard, que apuesta por un personaje del terror clásico como son los vampiros: "La gente se disfraza para verse guapa, pero yo voy a dar miedo, o lo voy a intentar".