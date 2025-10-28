Técnicos de Aragón avalan que el traslado de las pinturas de Sijena es "viable" y "necesario"

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha presentado este martes los resultados preliminares de los estudios técnicos sobre el estado de las pinturas murales del Monasterio de Sijena, que concluyen que el cronograma propuesto por el Ejecutivo aragonés es "totalmente viable", que se pueden transportar desde el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) "sin riesgos extraordinarios" y que, incluso, su traslado es "necesario" para la conservación del conjunto pictórico.