Teatros del Canal acogen 'Electra Jonda', una "obra de arte" que combina cante, danza y teatro

Madrid, 21 de agosto de 2026.
La Sala Roja de los Teatros del Canal de Madrid acogerá del 5 al 18 de septiembre 'Electra Jonda', una obra de teatro dirigida por Manuel Canseco y protagonizada por Carolina Lapausa, Alejandra Torray, Juan Gea o María Garralón, entre otros. La obra, inspirada en el texto original de Juan Guerrero Zamora, presenta la historia del mito de Electra fusionada con el flamenco, el cante jondo y la danza; convirtiéndola en "una obra de arte" que destaca por ser "única y muy contemporánea".