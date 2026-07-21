'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa' llega a los cines el próximo 26 de agosto

Madrid, 21 de julio de 2026. El próximo 26 de agosto llega a los cines 'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa', la cuarta entrega de la franquicia de animación española más taquillera de la historia. Carlos Latre, que en esta nueva película presta su voz a tres personajes, ha reivindicado la importancia de valorar el talento de profesionales españoles en distintos ámbitos, desde el arte hasta la sanidad, con el mismo entusiasmo con el que se celebran los éxitos deportivos, concretamente los futolísticos. (Fuente: Europa Press/Paramount Pictures Spain)