Susana Abaitua protagoniza 'Infamia': "Negar la violencia de género es ridículo y da miedo"

Madrid, 10 de noviembre de 2026.
El próximo viernes 13 de noviembre llega a HBO Max 'Infamia', un thriller protagonizado por Susana Abaitua y dirigido por Agustina Macri y Beatriz Sanchís, que adapta la novela homónima de Ledicia Costas. La ficción sigue a Emma, una abogada que, marcada por una herida de su pasado, se obsesiona con la desaparición de dos niñas ocurrida veinte años atrás en una pequeña localidad del País Vasco. Este misterio sirve para explorar la violencia contra las mujeres y los silencios de un entorno que contribuye a perpetuarla. "Hay cosas que creo que no son ni siquiera debatibles. Negar la violencia de género es absolutamente ridículo. No tiene ningún sentido y que se llegue ahí da miedo", afirma Abaitua en una entrevista concedida a Europa Press en la que reflexiona sobre cómo, a la hora de romper esos ciclos de violencia machista, todavía se pone demasiado el foco en las víctimas y poco o nada en la responsabilidad de quienes miran hacia otro lado, tanto individual como colectivamente.