'Spider-Man: Brand New Day', 'Mother Mary' y 'Atrapa un millón' protagonizan la cartelera

Madrid, 31 de julio de 2026. La cartelera despide julio con una oferta para todos los públicos, encabezada por el esperado regreso del superhéroe de Marvel en 'Spider-Man: Brand New Day', la cuarta aventura de Tom Holland como Peter Parker. Junto al gran estreno comercial llegan propuestas de corte muy diverso, como el drama musical 'Mother Mary', protagonizado por Anne Hathaway; la comedia francesa 'Atrapa un millón'; el drama italiano 'La última ronda en Venecia'; y la producción española 'Mala Bestia', que completa una semana de estrenos marcada por la combinación de grandes franquicias y cine de autor. (Fuente: Youtube)