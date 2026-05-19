El sonidista Carlos de Hita invitará a adentrarse en los paisajes de Toledo

Toledo, 19 de mayo de 2026. El patio del Palacio Provincial de la Diputación de Toledo albergará este jueves y viernes, 21 y 22 de mayo, una experiencia sonora inmersiva a través de más de 20 elementos sonoros de la provincia de Toledo titulada 'Con el oído de un búho'. De la mano del naturalista y sonidista Carlos de Hita, el experto invita a los oyentes a adentrarse en un paisaje sonoro que los trasladará a los humedales manchegos y el sonido de sus aves, la berrea de los ciervos en los Montes de Toledo o el amanecer de la primavera en la Campiña, entre otros escenarios.