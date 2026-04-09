Sonia Méndez dirige 'Boulevard' y distingue entre relaciones tóxicas e inmaduras

Madrid, 9 de abril de 2026. Este viernes 10 de abril llega a los cines 'Boulevard', adaptación del libro homónimo de Flor M. Salvador, publicado tras convertirse en todo un fenómeno en la popular plataforma literaria Wattpad. Puesto que el género de películas de amor adolescente a menudo ha retratado relaciones tóxicas, y teniendo en cuenta que el público que las consume es principalmente juvenil, tanto la directora del filme, Sonia Méndez ('As Neves'), como su guionista, Javier Ruescas, tenían clara su responsabilidad respecto al mensaje que podían y que debían transmitir.