Estos son los estrenos musicales que nos traen nuestros artistas favoritos

Madrid, 18 de septiembre de 2026. Para muchos ya se han acabado los planes de playa y piscina y han vuelto a la rutina. Y nuestros artistas favoritos están ahí para hacernos la vuelta a esa rutina más llevadera. Y entre ellos Shakira y Maluma que nos traen 'Agua' y convierten a Colombia una de las protagonistas de las novedades musicales de la semana. Ocho años después de su último trabajo los colombianos nos traen este nuevo sencillo con el que transmiten pasión latina, energía tropical y caribeña y una producción que abraza a las raíces de ambos. (Fuente: Videoclips)