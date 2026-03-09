Sofía Rodríguez eleva leyendas locales a potencial turístico a través de @SusurrosDeCuenca

Cuenca, 9 de marzo de 2026. Sofía Rodríguez Fernández es el nombre detrás de la cuenta de Instagram @SusurrosDeCuenca, una propuesta de Trabajo de Fin de Grado dentro de sus estudios de Periodismo en la que expone secretos y leyendas de la ciudad de Cuenca con un particular estilo, cosechando cada vez más visitas y llevando los rincones de su ciudad a todo el mundo a través de su relato. Una afición por las historias ocultas de su ciudad que le viene de sus padres, quienes le transmitieron todas aquellas leyendas populares que ilustran el folclore de una ciudad de la que se declara "enamorada".