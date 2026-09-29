Sidse Babett se ofrece al cine español: "Almodóvar es mi gran héroe, por favor, llamadme"

Bilbao, 29 de septiembre de 2026. La actriz danesa Sidse Babett, que forma parte del elenco internacional de la nueva serie 'Kill Jackie', ha aprovechado la presentación del proyecto para declarar su profundo amor por el cine español. Durante una entrevista, la intérprete ha confesado ser una absoluta admiradora de la industria española desde los inicios de su carrera, situando a un director por encima del resto. Según ha revelado, su "gran héroe" en el cine no es otro que Pedro Almodóvar, un cineasta que la ha marcado profundamente y que sigue siendo su mayor referente a día de hoy, como ha asegurado. Lejos de quedarse en un simple halago, la intérprete danesa ha querido convertir esta pasión en una declaración de intenciones de cara a su futuro laboral. Al ser preguntada sobre la posibilidad de ponerse a las órdenes de algún director español y sumarse a la lista de talentos internacionales que ruedan en nuestro país, Babett se ha mostrado rotunda e ilusionada. Con una mezcla de entusiasmo y sentido del humor, ha lanzado un mensaje directo a los cineastas nacionales: "Me encantaría, por favor, llamadme", ha concluido la actriz, dejando la puerta abierta de par en par a futuros proyectos en España.