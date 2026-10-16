Shemar Moore: "En EE.UU., y en todo el mundo, hay mucha división y miedo entre los civiles"

Madrid, 16 de octubre de 2026. Este lunes 19 de octubre llega a AXN 'S.W.A.T. Exiles: Nueva generación', serie que amplía el universo de la exitosa franquicia de acción que comenzó hace más de 50 años con 'S.W.A.T. Los hombres de Harrelson' y cuyo 'reboot' en televisión estuvo protagonizado por Shemar Moore. El actor, que regresa en la nueva entrega, volviendo a ponerse en la piel de Daniel "Hondo" Harrelson, ha reflexionado sobre lo que significa la ficción para él y la responsabilidad que conlleva hacer una representación adecuada de las fuerzas policiales. "En Estados Unidos y en todo el mundo hay mucha división y mucho miedo entre la población civil y las fuerzas del orden. Hay mucha falta de confianza", ha observado Moore en una entrevista concedida a Europa Press. "Es una situación muy delicada de abordar en una serie de televisión", reconoce, señalando que el equipo procura ser "muy prudente" y que no quieren "dar sermones".