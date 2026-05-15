Shakira, Maluma y Gracie Abrams protagonizan los estrenos musicales de la semana

Madrid, 15 de mayo de 2026. Ya está aquí el fin de semana y, con él, una nueva tanda de estrenos musicales para todos los gustos. Desde himnos pensados para grandes eventos deportivos hasta canciones que homenajean la amistad o reivindican las raíces culturales, artistas nacionales e internacionales vuelven a llenar las plataformas de novedades. Shakira, Belén Aguilera, Maluma y Gracie Abrams son algunos de los nombres que protagonizan los lanzamientos más destacados de estos días. (Fuente: YouTube)