Shakira en el estreno de su residencia: "Parece todo un sueño"

Madrid, 19 de septiembre de 2026. La artista colombiana Shakira ha inaugurado este viernes, en el recinto Iberdrola Music, su esperada residencia de 12 conciertos en Madrid dentro de la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran', el tour latino más taquillero de la historia según el Guinness y las cifras oficiales. En el inicio de su primer concierto, Shakira ha querido dar un pequeño discurso agradeciendo a sus fans y manifestando que todo el mundo le dice "con la cara que te fuiste y con la cara que volviste". (Fuente: Livenation)