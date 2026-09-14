Shakira aterriza en Madrid y se emociona al recordar su época en España

Madrid, 14 de septiembre de 2026. Shakira ya está en Madrid. La cantante colombiana ha aterrizado este lunes en la capital española, donde ha sido recibida con enorme expectación por sus seguidores antes de comenzar una de las etapas más especiales de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran'. Ocho años después de su último concierto en España, la artista regresa para ofrecer doce conciertos en el recinto Iberdrola Music entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre, una residencia que reunirá a miles de personas y que la propia Shakira afronta con una enorme ilusión.