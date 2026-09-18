Shakira arranca en Madrid su histórica residencia de 12 conciertos en 'Macondo Park'

Madrid, 18 de septiembre de 2026. Madrid se consolida como la capital de la música latina con el inicio de la residencia de Shakira, que arranca hoy y se extenderá hasta el 11 de octubre. La artista colombiana protagoniza un hito en la industria musical española al ofrecer doce conciertos en un recinto de 220.000 metros cuadrados diseñado en exclusiva para ella. Esta serie de actuaciones supone el broche de oro de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran', certificada ya como el tour latino más taquillero de la historia mundial.