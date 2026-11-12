SFDK rueda su primer documental y estrena 'Salto de Fe' entre "lágrimas en el estudio"

Sevilla, 12 de noviembre de 2026. El grupo sevillano de rap SFDK, compuesto por Zatu (Saturnino Rey) y Acción Sánchez (Óscar Sánchez), ha anunciado la producción de su primer documental, dando así el salto a la gran pantalla. El rodaje de esta cinta ha arrancado coincidiendo con la celebración de su primera 'listening party' en el Cartuja Center de Sevilla, enmarcada dentro de la programación del Festival de Cine Europeo de Sevilla, con motivo del lanzamiento de su nuevo álbum, 'Salto de Fe', que verá la luz este viernes, 13 de noviembre. Se trata de un trabajo en el que participa por primera vez en una de sus canciones la hija de Zatu, Ana Rey, una grabación en la que hubo "lágrimas en el estudio".