Serrería Belga acoge la exposición de It-Spain en OMODA Madrid es Moda

Madrid, 15 de marzo de 2026. El Espacio Cultural Serrería Belga (Madrid) se ha convertido en uno de los escenarios principales de OMODA Madrid es Moda, con desfiles y presentaciones de las colecciones inéditas como la de It-Spain. It-Spain muestra su nueva colección Mutante como una propuesta expositiva que sitúa la moda en diálogo con el arte contemporáneo. La colección se despliega en una instalación inmersiva donde las piezas interactúan con el espacio, la luz y una narrativa conceptual que articula todo el recorrido.