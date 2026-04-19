Serrat valora a Claudia Sheinbaum como "una mujer a la que admiro y respeto profundamente"

Barcelona, 19 de abril de 2026. El cantante Joan Manuel Serrat ha calificado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum como "una mujer a la que admiro y respeto profundamente". Serrat ha coincidido con Sheinbaum en la visita oficial que ambos han hecho al Barcelona Supercomputing Center (BSC) este domingo, horas antes de que la líder mejicana regrese a su país tras haber pasado tres días en la capital catalana con motivo de la celebración en el día de ayer del Global Progressive Mobilisation (GPM).