El Premio Princesa de las Artes 2024, Joan Manuel Serrat, dijo adiós a los escenarios en diciembre de 2022, pero este martes, en su rueda de prensa en el Hotel de la Reconquista en Oviedo ha reconocido que son muchas las veces en las que "siente la tentación de volver a uno de ellos". "Cuando me ocurre alguna tentación de este tipo, reflexiono. Y me doy cuenta que, lo que no puede ser, no puede ser", dijo el cantautor.(Fuente: Fundación Pruincesa de Asturias)