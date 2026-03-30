La serie 'The Audacity' llega a AMC+ el próximo lunes 13 de abril

Madrid, 30 de marzo de 2026. El lunes 13 de abril llegan a AMC+ los dos primeros episodios de 'The Audacity'. La serie, que ya ha anunciado una segunda temporada, ha sido creada, escrita y producida ejecutivamente por el ganador del Emmy Jonathan Glatzer ('Better Call Saul', 'Succession') y está protagonizada por Billy Magnussen. Ambientada en la burbuja de Silicon Valley, la ficción explora un mundo tan increíble como realista, reflexionando sobre temas como los usos de la inteligencia artificial, el poder de la información o la corrupción del dinero. (Fuente: europa press//youtube)