'El ser querido': Sorogoyen convierte el "abandono" del Sáhara en una historia familiar

Madrid, 25 de agosto de 2026. 'El ser querido', la nueva película de Rodrigo Sorogoyen, lleva a la gran pantalla una historia de abandono. El de un padre que deja atrás a su hija y el de España, en 1975, con el Sáhara Occidental. "Lo que más nos interesa sobre todo es la metáfora del abandono. spaña abandonó en el año 1975 a su protectorado y nos gustaba mucho que Martínez estuviese totalmente de acuerdo en eso para que se leyese una intención o un deseo muy inconsciente, porque abandonó a su hija", ha asegurado Sorogoyen.