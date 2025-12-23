Santiago Segura pone voz al fantasma de 'Bob Esponja: Una aventura pirata'

Este jueves 25 de diciembre llega a los cines 'Bob Esponja: Una aventura pirata', sexto largometraje derivado de la serie de animación creada en 1999. En la versión de la película doblada al castellano, Santiago Segura pone voz al antagonista, el fantasma pirata conocido como el Holandés Errante, lo que supone su regreso al doblaje tras dar voz a Sulley en 'Monstruos S.A.' o a Drácula en 'Hotel Transilvania', entre otros. Un sector que, afirma, se enfrenta a amenazas como el intrusismo de los 'influencers' y, sobre todo, el auge de inteligencia artificial.