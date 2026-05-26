Sam Reid (El Vampiro Lestat) y el culto a los famosos de usar y tirar

Madrid, 26 de mayo de 2026. El próximo 8 de junio llega a AMC+ 'El Vampiro Lestat', la continuación 'Entrevista con el vampiro', serie que cambia de título para desplazar el foco hacia Lestat de Lioncourt, el personaje interpretado por Sam Reid. Basada en la saga literaria 'Las crónicas vampíricas' de Anne Rice, esta nueva entrega sitúa al protagonista ante su propia reinvención como estrella del rock y utiliza su salto a la exposición pública para abordar la fama efímera contemporánea en la que "puedes hacerte viral durante un segundo, pero la gente lo olvidará por completo".