La Sagrada Familia acoge un pasacalle popular para rendir tributo a la figura de Gaudí

Barcelona, 14 de junio de 2026. Barcelona ha celebrado este domingo un pasacalle de cultura popular para homenajear a Antoni Gaudí justo cuando el pasado 10 de junio se cumplieron cien años de su muerte. El acto ha comenzado frente a la Casa Batlló y ha ido recorriendo varias calles de la ciudad a ritmo de la música hasta llegar ante la Sagrada Familia. Los gigantes han bailado delante de la fachada del Nacimiento, sobre la cual está situada la torre de Jesús, inaugurada hace escasos días por el Papa León XIV. Terminado el espectáculo, ha tomado la palabra el presidente de la Fundación Junta Constructora del Templo Expiatorio de la Sagrada Família, Esteve Camps, que ha destacado que el recorrido "ha llenado Barcelona de cultura y celebración".