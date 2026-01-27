'Ruta de escape', la nueva película de Chris Hemsworth

El viernes 13 de febrero llega a los cines 'Ruta de escape', la nueva película protagonizada por Chris Hemsworth. Escrita y dirigida por Bart Layton ('American Animals', 'El impostor'), en este thriller de atracos el actor australiano da vida a un metódico ladrón de guante blanco que lleva a cabo sus golpes en las proximidades de la mítica autopista 101 que va desde San Francisco a Los Ángeles.Un filme basado en el relato corto 'Código 101', incluido en la obra 'Rotos' publicada en 2020 por el escritor estadounidense Don Winslow, que aterriza en la cartelera en un momento socialmente complejo en el que el público ya no compra las narrativas simplificadas de antaño sobre buenos y malos en estos thrillers de "policías y ladrones".(Fuente: Sony Pictures/Europa Press)