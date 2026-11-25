Madrid, 25 de noviembre de 2026. El cantante Rosendo Mercado, que publica su biografía 'Ni gozo ni calvario' (Espasa), ha alertado de las "ideologías reaccionarias" de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. "Estamos un poco en la de siempre. Se repite la historia, aquí ha habido, desde que somos democracia, cierta alternancia pero muy en un término medio. Sigue habiendo problemas de los que ha habido siempre que se pueden acrecentar cuando los que puedan gobernar tienen ideas reaccionarias a ese nivel. Estamos ahí, tampoco quiero hacer ningún tipo de apología a ninguna historia. Me considero un currante de mi trabajo y estoy con los currantes", ha dicho el guitarrista en un encuentro con los medios este miércoles.