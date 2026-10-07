Rosalía, Premio Nacional de las Músicas Actuales 2026

Madrid, 7 de octubre de 2026. La cantante Rosalía (Rosalía Vila Tobella) ha sido galardonada con el Premio Nacional de Músicas Actuales, correspondiente al año 2026, a propuesta del jurado reunido este miércoles. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros. El jurado ha decidido este año concederle este premio "por la trascendencia artística de su disco 'LUX' (2025), una propuesta musical ambiciosa, innovadora y transformadora, que eleva los límites creativos y que ha alcanzado el reconocimiento unánime de crítica y público". (Fuente: Rosalía Youtube y Europa Press)