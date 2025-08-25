Roger Estivill: "Hacer un pilar es nuestra forma de darle las gracias a Sant Bartomeu"

Los Castellers de Sants han protagonizado esta mañana un pilar de ofrenda en honor a Sant Bartomeu, patrón del barrio, como parte de la Fiesta Mayor de Sants 2025.Roger Estivill, presidente de los Castellers de Sants, ha asegurado que "hacer un pilar es nuestra forma de darle las gracias a Sant Bartomeu para que nos cuide, nos de grandes castillos y nos de una buena Fiesta Mayor". También ha remarcado que "lo más destacado es el 'pilar caminant' porque es el momento cúspide donde todo un barrio lo sigue". La colla ha levantado con éxito un pilar tanto en el interior como en el exterior de la iglesia de Santa Maria de Sants, en el segundo día de las fiestas del barrio