Rodrigo Bercovitz, Premio a la divulgación de la Propiedad Intelectual del Instituto Autor

Madrid, 6 de mayo de 2026. El Instituto Autor ha concedido el V Premio Antonio Delgado a la labor de divulgación y fortalecimiento de la Propiedad Intelectual al catedrático de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid, Rodrigo Bercovitz. El galardón ha sido entregado por la directora general de la SGAE, Cristina Perpiñá-Robert Navarro, en un acto en el que el catedrático de Derecho Civil Ángel Carrasco ha sido el encargado de la laudatio, poniendo en valor la trayectoria y aportaciones del galardonado.