RIÁ, el I Campamento de Danza Española, permite a los alumnos "sacar su talento a flor de piel"

Madrid, 16 de julio de 2026. Madrid acoge desde el pasado 11 de julio RIÁ, el primer campamento intensivo de danza española, que reúne a 80 alumnos llegados de todo el país en una convivencia con sus ídolos en disciplinas como la escuela bolera, el folklore y la danza estilizada. En declaraciones a Europa Press Televisión, la directora de RÍA Campamento de Danza Española, María Falero, y el director Cristian Pérez, han explicado que esta propuesta ofrece la oportunidad a los alumnos de saciar "su sed de expresar, de sacar su talento a flor de piel", una oportunidad única que les permite acercarse a "obras que son muy difíciles que te las puedan reponer", lo que convierte la participación en este campamento en "un privilegio".