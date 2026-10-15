El Rey destaca la "solidez" de los Premios Planeta y su arraigo entre escritores y lectores

Barcelona, 15 de octubre de 2026. El rey Felipe VI ha destacado este jueves la "solidez" de los Premios Planeta y su arraigo entre escritores y lectores en la cena literaria del 75 aniversario del Premio Planeta de Novela, que se celebra en el Pabellón 1 del recinto Montjuïc de Fira de Barcelona. En una intervención al inicio del acto, el Rey ha recordado que el expresidente del Grupo Planeta y de Atresmedia, José Manuel Lara, creó el premio en 1952 para fomentar la lectura en España y ofrecer a los escritores "mejores condiciones para desarrollar su vocación". (Fuente: PlanetadeLibros)