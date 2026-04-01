'Y de repente abril', primer poemario de la albaceteña Caridad Gómez

Ciudad Real, 1 de abril de 2026. 'Y de repente Abril', así se titula el primer poemario de la escritora albaceteña Caridad Gómez. Una profesora de lengua y literautura que se animó el pasado junio a poner sobre el papel sus sentimientos, en una recopilación de poemas que plasman un tránsito desde el dolor y la tristeza, hacia la espereranza, acompañando al lector por diferentes momentos existenciales a través de unos versos que destacan por su parte emocional y su sencillez, incluyendo al amor como nexo para contar cómo las heridas pueden sanar.