Sevilla, 27 de noviembre de 2026. La reposición de las obras maestras de la iglesia del Señor San Jorge del Hospital de la Santa Caridad de Sevilla a su emplazamiento original se ha iniciado en la mañana de este viernes, 28 de noviembre, con la asistencia de la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, quien ha agradecido al hermano mayor de la Santa Caridad, Félix Arenado, y a toda la corporación "su cooperación para reunir por primera vez en 350 años fuera del espacio para el que fue concebido uno de los conjuntos artísticos cumbre del Barroco andaluz en la exposición temporal 'Arte y Misericordia. La Santa Caridad de Sevilla'.