Las protagonistas de 'Abuela tremenda': "Es muy raro ver comedias protagonizada por mujeres"

Este jueves 1 de enero llega a los cines 'Abuela tremenda', el primer largometraje de la cineasta Ana Vázquez ('Élite', 'Olympo'). Protagonizada por Elena Irureta y Toni Acosta, que señalan lo raro que es ver comedias centradas en mujeres, la cinta sigue a Toñi, un alma libre que siempre se mete en líos, sobre todo cuando intenta pasar tiempo con su hija Daniela, adicta a un trabajo que no la hace feliz, y su nieta Alexia, que solo quiere unas vacaciones con ambas. "Yo cuando leí el guion dije, 'Vaya, mira, una historia de mujeres' que no es lo habitual", recuerda Irureta en una entrevista concedida a Europa Press, revelando lo que más le llamó la atención del proyecto en un primer momento. La actriz explica que el filme trata de "la conciliación de una madre que no llega a todo" y una abuela que, en vez de ayudar, causa "más problemas", es decir, una trama en la que los hombres "no entran".