Prime estrena 'Dímelo bajito', adaptación de Mercedes Ron que reivindica el deseo femenino

Este viernes 12 de diciembre llega a Prime Video 'Dímelo bajito', película basada en el primer libro de la trilogía 'Dímelo' de Mercedes Ron, también autora de la popular saga 'Culpables', cuya adaptación concluía con el estreno de la última entrega en la plataforma el pasado mes de octubre. Protagonizada por Alicia Falcó, Fernando Lindez y Diego Vidales, 'Dímelo bajito' sigue a Kamila Hamilton, una joven que navega entre los sentimientos que le despiertan los hermanos Di Bianco, presentando un triángulo amoroso en el que el deseo femenino se aborda sin tapujos.