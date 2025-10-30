Presentan 'El eterno presente' en el CAAC, primera exposición del sevillano Cachito Vallés

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha presentado este jueves en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) la exposición 'El eterno presente', la primera muestra individual institucional de Cachito Vallés (Sevilla, 1986).La exposición ha sido concebida "como un proyecto integral específicamente desarrollado" para el Claustrón Sur y el Arco de San Miguel del Monasterio de la Cartuja, sede del CAAC, y reúne una treintena de obras realizadas por este artista visual andaluz "de gran proyección nacional e internacional, un tercio de las cuales son nuevas producciones creadas para este espacio y esta muestra", ha destacado Del Pozo.