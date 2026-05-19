Pol Rodríguez "serializa" el desahucio de su familia para denunciar la impunidad en 'Ravalear'

Madrid, 19 de mayo de 2026. Este viernes 22 de mayo HBO Max estrena 'Ravalear', serie creada por Pol Rodríguez y protagonizada por Enric Auquer y Maria Rodríguez Soto. El ganador del Goya a la mejor dirección por 'Segundo premio' junto a Isaki Lacuesta, que también colabora en este proyecto firmando los dos primeros capítulos, transforma en un thriller hiperrealista de seis capítulos el desahucio que sufrió su familia durante la pandemia, cuando perdió su restaurante en el barrio barcelonés del Raval, víctima del insaciable apetito especulador de los fondos de inversión.