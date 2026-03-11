Publicado 11/03/2026 20:55:19 +01:00CET

'Pizza Movies' recupera el viejo sabor de la comedia romántica en el Festival de Málaga

Málaga, 11 de marzo de 2026. El director Carlo Padial ha presentado este miércoles 'Pizza Movies' en la 29 edición del Festival de Málaga, película que compite en la sección oficial. El humorista y cineasta vuelve a trabajar en esta cinta con el cómico Berto Romero, que también ejerce de productor. 'Pizza Movies' es la peculiar historia de una periodista en crisis que convence a su marido de dejarlo todo y montar un negocio, pero no un negocio cualquiera. Este personal canto de amor al cine quiere ser una comedia romántica clásica.