Las pinturas murales deberán volver al Monasterio de Sijena en un plazo de 56 semanas

Zaragoza, 13 de abril de 2026. La magistrada jueza de la Plaza 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Huesca, Rocío Pilar Vargas, ha determinado que las pinturas murales debe ser entregadas a Aragón y reintegradas a su emplazamiento original, el Monasterio de Santa María de Sijena, en la Comarca oscense de Los Monegros, en un plazo de 56 semanas, y que el coste del traslado correrá a cargo del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), según ha avanzado este lunes el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui. (Fuente: Gobierno de Aragón)