Piano City Madrid celebra su quinta edición con un programa más internacional e inclusivo

Madrid, 28 de junio de 2026. El festival Piano City Madrid se celebra en la capital del 26 al 28 de junio en distintos enclaves de la ciudad. Para conmemorar el quinto aniversario, el festival presenta una programación que refuerzan su vocación inclusiva, internacional y transversal. Entre ellas, destaca el ciclo 'Notas Mayores', un nuevo proyecto que lleva la música del festival a distintos centros municipales de mayores de Moratalaz, Retiro y Arganzuela. Este festival ofrece una plataforma donde tanto virtuosos reconocidos como jóvenes promesas del piano, artistas nacionales e internacionales, comparten su arte con el público.