Madrid, 19 de noviembre de 2026. Este viernes 20 de noviembre llega a Prime Video 'Perfectos Mentirosos', la adaptación de la exitosa novela juvenil de Álex Mírez dirigida por Jesús Colmenar. Protagonizada por Irene Balmes como Jude Derry, una joven que aterriza en la universidad Tagus movida por la venganza, la cinta sigue su encuentro con los hermanos Cash, quienes ocultan oscuros secretos tras una fachada impecable. Un thriller íntimo y psicológico sobre las "caretas y apariencias" que están tan presentes, asegura el director, esta era de las redes sociales.