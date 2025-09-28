Pere Pujol: "Consumir productos de proximidad es el único modo de sobrevivir"

Pere Pujol, quesero y participante de 'Terra i Gust', asegura que "consumir productos de proximidad es necesario, vital e imprescindible. Es el único modo de poder sobrevivir, ser más sostenibles y lógicos".Lo ha dicho durante la 5ª edición de la Fiesta de la Alimentación Sostenible, Terra i Gust, que se ha celebrado este fin de semana en el Parc de la Ciutadella. Por otro lado, Alberto y Francesco, propietarios de una panadería en Barcelona, afirman que "hay gente que, cuando come algo auténtico, se sorprende porque hace mil años que no lo come. Y si es un niño no le gusta porque está demasiado acostumbrado a lo industrial".Terra i Gust incorpora actividades dentro de la programación del reconocimiento de Cataluña como Región Mundial de la Gastronomía 2025, una distinción otorgada por el Instituto Internacional de Gastronomía, Cultura, Artes y Turismo (IGCAT) que destaca la riqueza del patrimonio agroalimento.