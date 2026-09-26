La película japonesa 'Muyou no hito' recibe el Premio del Ateneo Guipuzcoano del Zinemaldi

Bilbao, 26 de septiembre de 2026. La cinta japonesa 'Muyou no hito' de la directora Maha Harada (Zinemaldia) ha recibido el Premio del Ateneo Guipuzcoano que se otorga a una película de la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián en reconocimiento a sus valores culturales y artísticos. La entrega ha tenido lugar en el mediodía de este sábado en el Kursaal de la capital donostiarra. La propia directora ha recogido el reconocimiento de manos del presidente del Jurado del Ateneo Mikel Iriondo.