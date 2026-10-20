Publicado 20/10/2026 15:43:24 +02:00CET

Patti Smith llama a los ciudadanos a "usar su poder" para cambiar un Gobierno

Oviedo, 20 de octubre de 2026. La premio Princesa de Asturias de las Artes, la artista estadounidense Patti Smith ha recordado este martes en Oviedo que "la gente tiene el poder, aunque a veces sientan que no es así" y en estos momentos lo que necesita EEUU es "que la gente use ese poder, que se levante, se una y vote". Así, ha indicado que para ella es difícil hablar de la situación actual de su país, con "un liderazgo deplorable y del que no puede decir nada bueno". (Fuente: Fundación Princesa de Asturias)